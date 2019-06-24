أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، أن بلاده اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 على الرغم من تلويح الولايات المتحدة بالعقوبات، مضيفاً أن "الصفقة المُبرَمة مع روسيا وصلت إلى مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا في العاصمة أنقرة. وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35 تُعَدّ غير قانونية.

وتركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات F-35، إذ دفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في 5 أبريل/نيسان الماضي، إن بلاده تسلّمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلُّم الرابعة قريباً.

إلا أن قائد قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية تود كانتربوري، أعلن في 11 يونيو/حزيران الجاري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات F-35، الذين يتلقّون التدريب في القاعدة المذكورة، بحُجَّة "دواعٍ أمنية".