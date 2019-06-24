سياسة
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جاوش أوغلو: موعد تسليم منظومة S-400 لتركيا اقترب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة مضت في إتمام صفقة منظومة S-400 الروسية، على الرغم من تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وأوضح أن تَسلُّم تركيا المنظومة مسألة وقت.
جاوش أوغلو: موعد تسليم منظومة S-400 لتركيا اقترب
جاوش أوغلو: تركيا اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 على الرغم من تلويح الولايات المتحدة بالعقوبات / AA
24 يونيو 2019

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، أن بلاده اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 على الرغم من تلويح الولايات المتحدة بالعقوبات، مضيفاً أن "الصفقة المُبرَمة مع روسيا وصلت إلى مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا في العاصمة أنقرة. وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35 تُعَدّ غير قانونية.

وتركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات F-35، إذ دفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في 5 أبريل/نيسان الماضي، إن بلاده تسلّمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلُّم الرابعة قريباً.

إلا أن قائد قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية تود كانتربوري، أعلن في 11 يونيو/حزيران الجاري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات F-35، الذين يتلقّون التدريب في القاعدة المذكورة، بحُجَّة "دواعٍ أمنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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