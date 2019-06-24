سياسة
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واشنطن ترسل 3 سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط
أصدرت البحرية الأمريكية الإثنين، بياناً قالت فيه إن واشنطن أرسلت ثلاث سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط، في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة، وإيران من جهة أخرى.
واشنطن ترسل 3 سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط
البحرية الأمريكية تعلن إرسال 3 سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط / AFP
24 يونيو 2019

أعلنت البحرية الأمريكية الإثنين، وصول 3 سفن حربية بينها واحدة هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان للبحرية الأمريكية، أن السفينة الحربية الأمريكية الهجومية البرمائية USS Boxer وسفينة النقل البرمائية USS John P. Murtha وسفينة إنزال المركبات البرمائية USS Harpers Ferry، وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس.

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج بالبحرين، وهو المسؤول عن القوات البحرية في مناطق الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأمريكية في البحرين 9 آلاف و335 شخصاً، وفق ما ذكرته مجلة نيوزويك الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ولم يوضح بيان البحرية الأمريكية تفاصيل بخصوص المكان الذي جاءت منه السفن.

وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للسعودية ولاحقاً للإمارات، لإجراء محادثات حول الأزمة مع إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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