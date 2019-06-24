سياسة
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"العُليا للانتخابات" تعلن الأرقام التفصيلية لنتائج انتخابات إسطنبول
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية تقدُّم إمام أوغلو على يلدريم في انتخابات بلدية إسطنبول، وأوضح رئيس اللجنة سعدي غوفن أن إمام أوغلو حصل على 54.21% من الأصوات، فيما نال يلدريم تأييد 44.99% من الناخبين.
"العُليا للانتخابات" تعلن الأرقام التفصيلية لنتائج انتخابات إسطنبول
إمام أوغلو تقدم على يلدريم بفارق 9.22% / AA
24 يونيو 2019

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، تقدُّم مرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأوضح غوفن في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة، أن إمام أوغلو حصل على 54.21% من الأصوات، فيما نال يلدريم تأييد 44.99% من الناخبين.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن إمام أوغلو تَقدَّم على يلدريم بفارق 9.22 بالمئة.

وذكر غوفن أن إمام أوغلو حصل على 4 ملايين و741 ألفاً و868 صوتاً، فيما نال منافسه تأييد 3 ملايين و935 ألفاً و453 ناخباً. ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أدخلت جميع نتائج الصناديق إلى نظامها الإلكتروني.

وذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت الأحد، بلغت 84.5 بالمئة، وأن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 8 ملايين و925 ألفاً و63 ناخباً، من أصل 10 ملايين و560 ألفاً و963 ناخباً.

وصرّح بأنه سيكون بوسع الأحزاب التقدُّم بطعون لدى اللجان الانتخابية على مستوى الأقضية، لغاية 25 يونيو/حزيران، ولدى اللجنة الانتخابية على مستوى الولاية في إسطنبول لغاية 28 يونيو/حزيران، ولدى اللجنة العليا حتى 3 يوليو/تموز المقبل.

وحسب النتائج الأولية، فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أقيمت الأحد.

وفي 6 مايو/أيار الماضي قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها أمس. وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، وبأغلبية كبيرة، إذ وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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