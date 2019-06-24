وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين، إلى السعودية لإجراء محادثات حول الأزمة مع إيران وتشكيل "تحالف لمواجهة تهديداتها".

وأفادت فضائية العربية السعودية بأن من المتوقع أن يلتقي بومبيو الملك السعودي سلمان عبد العزيز ووليّ العهد محمد بن سلمان في مدينة جدة، قبل أن يتوجه إلى الإمارات.

وكان بومبيو أعلن الأحد، أنه سيزور السعودية والإمارات لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

جاء ذلك في حديثه إلى الصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قبل صعوده على متن الطائرة متجهاً إلى الشرق الأوسط، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال بومبيو إنه سيتحدث إلى حليفي الولايات المتحدة "حول كيفية التأكد أننا جميعاً متحالفون استراتيجياً"، وكيفية بناء تحالف عالمي "للتصدِّي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، على حد قوله.

في الوقت نفسه أكّد بومبيو مجدداً أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة لتخفيف التوترات في الخليج.

وأشار بومبيو إلى أنه سيزور البلدين في طريقه إلى الهند، حيث يبدأ زيارةً الثلاثاء (لم يحدّد مدتها). وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيَّرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تراجع عن الضربات المخطط لها ضدّ إيران بعد أن علم أن 150 شخصاً سيُقتلون، لكنه قال إن خيار العمل العسكري لا يزال مطروحاً.

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري أعلنت الخميس في بيان، إسقاطها طائرة مسيَّرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، بدعوى اختراقها مجال طهران الجوي بهدف التجسُّس.

إلا أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي أُسقِطَت بصاروخ إيراني "كانت تحلّق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وإنه لا وجود لأي طائرات مسيَّرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".