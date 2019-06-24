سياسة
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بنس يصرح بسبب إلغاء الضربة العسكرية ضدّ إيران
عزا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأحد، إلغاء الضربة العسكرية الأمريكية ضدّ إيران إلى عدم تأكُّد واشنطن من أن القيادات الإيرانية كانت من أصدر قرار إسقاط الطائرة الأمريكية المسيَّرة.
بنس يصرح بسبب إلغاء الضربة العسكرية ضدّ إيران
بنس يقول إن واشنطن ألغت الضربة العسكرية ضد إيران لعدم تأكدها من أن القيادات الإيرانية أصدرت قرار إسقاط الطائرة المسيّرة / AP
24 يونيو 2019

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأحد، إن سبب إلغاء الضربة العسكرية الوشيكة ضدّ إيران، بعد إسقاط الأخيرة طائرة مسيَّرة أمريكية كانت تحلّق بالقرب من مضيق هرمز، هو الشكّ في أن قرار إسقاط الطائرة المسيَّرة صدر عن القيادة العليا في إيران.

وقال بنس في لقاء أجرته معه شبكة CNN الأمريكية، إن "الرئيس لديه شكوك إذا ما كانت القيادات العليا في طهران هي من أصدر قرار إسقاط طائرتنا المسيَّرة".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي "ما يمكنني قوله، دون الدخول في تفاصيل، هو أن الرئيس كان على علم بتقييمات الخسائر المتعلقة بالهجمة العسكرية.

لكن كما أشار الرئيس، في وقت متأخر قبل تنفيذ العملية، فإن ما سينتج من خسائر بشرية بعد الردّ الأمريكي لم يكُن متناسباً مع إسقاط إيران الطائرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الخميس، إنه يشتبه في أن الطائرة أُسقِطَت بالخطأ، مؤكّداً أن "الأمر كان سيختلف كثيراً" إن كانت الطائرة مأهولة.

وقبل أيام أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة أمريكية مسيَّرة من طراز "غلوبال هوك"، بدعوى اختراقها مجال طهران الجوي بهدف التجسُّس.

وتشهد منطقة الخليج على مدار الأسابيع الأخيرة، تصعيداً متواصلاً بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي
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