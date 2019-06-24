أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا رسميّاً فوز مرشح السلطة محمد ولد الغزواني برئاسة البلاد وحصوله على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال، في مؤتمر صحفي فجر الإثنين بالعاصمة نواكشوط، إن الانتخابات كانت شفافية وإنه لم تُسجَّل خروقات.

ووفق النتائج التي أعلنها ولد بلال رسميّاً، فقد حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين، فيما حلّ الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد ثانياً بعد حصوله على نسبة 18.57%.

وجاء في المرتبة الثالثة مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر بنسبة 17.87%.

وفي المركز الرابع جاء رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس المعارض، كان حاميدو بابا بنسبة 8.71%. ومن المقرر أن تحال هذه النتائج في وقت لاحق إلى المجلس الدستوري لإقرارها رسميّاً.