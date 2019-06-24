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أردوغان يهنئ إمام أوغلو بالفوز برئاسة بلدية إسطنبول، وترمب تعليقاً على التحقيق في مقتل خاشقجي "نحتاج إلى أموال السعودية".

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انتخابات إسطنبول

أردوغان يهنئ إمام أوغلو بالفوز برئاسة بلدية إسطنبول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على فوزه برئاسة بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية، الأحد، وقال "الإرادة الوطنية تجلّت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة". [TRT عربي]

وتابع أردوغان "مثلما كنا في السابق، سنمضي خلال المرحلة القادمة أيضاً نحو أهدافنا المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية) في أجواء من الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ تحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، ودون التنازل عن الديمقراطية وسيادة القانون ورخاء واستقرار البلاد". [الأناضول]

وأردف الرئيس التركي "سنواصل التعامل في ضوء مصالحنا الوطنية مع الاستحقاقات الداخلية والخارجية الماثلة أمام بلادنا وعلى رأسها قمة العشرين التي ستُعقد نهاية الشهر". [TRT عربي]

ترمب: نحتاج أموال السعودية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا حاجة إلى مزيد من التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد "التحقيق فيها بشكل كبير"، لافتاً إلى أن بلاده "تحتاج إلى أموال السعودية". [TRT عربي]

جاء ذلك في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية، الأحد، بعد أيام من الكشف عن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد بشأن مقتل خاشقجي، وقال ترمب "إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار". [الأناضول]

وأضاف "خلافاً لما يجري به العمل في بلدان أخرى (لم يسمها) ليس لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء. لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أمريكا. هذا يعني شيئاً لي؛ إنها منتج كبير للوظائف". وعند سؤاله "هل يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟"، أجاب ترمب "لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص". [TRT عربي]