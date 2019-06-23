اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد "التحقيق فيها بشكل كبير"، لافتاً إلى أن بلاده "تحتاج إلى أموال السعودية".

جاء ذلك في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية، الأحد، بعد أيام من الكشف عن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد بشأن مقتل خاشقجي.

وقال ترمب "إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار".

وأضاف "خلافاً لما يجري به العمل في بلدان أخرى (لم يسمها) ليس لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء. لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أمريكا. هذا يعني شيئاً بالنسبة لي؛ إنها منتج كبير للوظائف".

وعند سؤاله إن كان "هذا يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟"، أجاب ترمب "لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص".

ولدى سؤال ترمب إذا ما كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، التحقيق في مقتل خاشقجي، أجاب الرئيس قائلاً "أعتقد أنه تم التحقيق فيها (قضية مقتل خاشقجي) بشكل كبير".

وتابع ترمب "لقد اطلعت على الكثير من التقارير المختلفة"، فسئُل مجدداً "ماذا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي؟".

فرد ترمب "لست مثل أحمق يقول، نحن لا نريد التعامل معهم. وبالمناسبة، إذا لم يتعاملوا معنا، فأنت تعلم ماذا يفعلون؟ سيتعاملون مع الروس أو الصينيين. سيشترون معدات رائعة من روسيا والصين رغم أننا نصنع أفضل المعدات في العالم"، وأردف "خذ أموالهم. خذ أموالهم".

ونشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريراً أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

كما أعلنت عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.