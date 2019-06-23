هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على فوزه برئاسة بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات تعليقاً على نتائج إعادة الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول ، الأحد.

وقال الرئيس أردوغان "أهنئ أكرم إمام أوغلو الفائز بالانتخابات وفق النتائج غير الرسمية".

وأضاف "الإرادة الوطنية تجلّت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة".

وتابع أردوغان "مثلما كنا في السابق، سنمضي خلال المرحلة القادمة أيضاً نحو أهدافنا المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية) في أجواء من الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ تحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، ودون التنازل عن الديمقراطية وسيادة القانون ورخاء واستقرار البلاد".

وأردف الرئيس التركي "سنواصل التعامل في ضوء مصالحنا الوطنية مع الاستحقاقات الداخلية والخارجية الماثلة أمام بلادنا وعلى رأسها قمة العشرين التي ستُعقد نهاية الشهر".

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها الأحد.