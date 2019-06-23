سياسة
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رئاسة إسطنبول.. إمام أوغلو يشيد بالعملية الديمقراطية ويلدريم يهنئه بالفوز
قال مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم إن منافسه أكرم إمام أوغلو يتصدّر النتائج بعد فرز معظم الأصوات، وهنّأه على ذلك. من جانبه أشار إمام أوغلو إلى أن سكان إسطنبول أعطوا درساً في أصول الديمقراطية لبعض دول العالم.
رئاسة إسطنبول.. إمام أوغلو يشيد بالعملية الديمقراطية ويلدريم يهنئه بالفوز
إمام أوغلو ويلدريم تمنيا أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول / AA
23 يونيو 2019

هنأ المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، الأحد، منافسه في إعادة الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على تصدّره بعد فرز معظم صناديق الاقتراع. فيما أعرب إمام أوغلو عن تمنياته أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول.

وقال يلدريم، في كلمة مساء الأحد، "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حالياً. أهنئه وأتمنى له النجاح"، وأضاف بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات الحظر على نشر النتائج "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

وتابع يلدريم "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".

وأكد أن "الانتخابات تعني الديمقراطية، وأظهرت هذه الانتخابات مرة أخرى كيف أن الديمقراطية تسير في تركيا على أكمل وجه".

وأشار يلدريم إلى أن النتائج النهائية للانتخابات سيتم إعلانها في وقت لاحق.

من جانبه، أعرب مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، عن تمنيه أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب النتائج الأولية لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، التي تشير إلى فوزه في الانتخابات أمام منافسه بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية.

وأضاف "أتمنى أن تكون نتيجة الانتخابات وسيلة للخير بمدينة إسطنبول".

وأعرب عن امتنانه للشعب التركي ولسكان إسطنبول قائلاً "أنتم من حافظ على سمعة ديمقراطية تركيا أمام أنظار العالم بأسره".

وشدّد أن سكان إسطنبول أعطوا درساً في أصول الديمقراطية لبعض دول العالم التي حاولت تشبيه تركيا بدول أخرى في المنطقة.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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