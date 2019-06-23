سياسة
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ترمب: لم أبعث رسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حوار، الأحد، إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقاً، وإنه لا يسعى إلى الحرب ويريد الحوار مع إيران "دون أي شروط مسبقة".
ترمب: لم أبعث رسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم
ترمب: لا أتطلع إلى الحرب مع إيران، ولم أرسل إليها أي رسالة تحذير من هجوم وشيك / AP
23 يونيو 2019

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، على أنه لم يبعث أية رسالة إلى إيران تحمل "تحذيراً من هجوم وشيك"، وقال في مقابلة تلفزيونية على قناة NBC الأمريكية إنه يريد الحوار مع إيران "دون أي شروط مسبقة".

وأضاف ترمب "لا أتطلع إلى الحرب مع إيران، ولم أرسل إليها أية رسالة تحذير من هجوم وشيك"، وتابع "لا يهمني كيف ستكون الصفقة (الجديدة) مع طهران، طالما لن يكون بحوزتهم أسلحة نووية".

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن ترمب أرسل إلى إيران عبر سلطنة عمان رسالة تحذرها من "هجوم وشيك"، إلا أنه في المقابل يريد الحوار لا الحرب.

وأعلن ترمب، السبت، استعداده لعقد صفقة جديدة "سريعة" مع إيران، عوضاً عن الاتفاق المبرم عام 2015، وانسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وغرّد عبر تويتر قائلاً إنه "في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فسأكون أفضل أصدقائهم، وسيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مُسيرة، صباح الخميس، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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