سياسة
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مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بمدينة الباب السورية
قُتل شخص وأصيب آخر بجروح، في انفجار سيارة بمدينة الباب في ريف حلب بسوريا، ووقع الانفجار في أثناء تفكيك عناصر الجيش السوري الحر قنبلة كانت مزروعة على إحدى السيارات.
مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بمدينة الباب السورية
الانفجار وقع أثناء قيام عناصر الجيش السوري الحر بتفكيك قنبلة كانت مزروعة على إحدى السيارات بمدينة الباب / AP
23 يونيو 2019

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح، في انفجار سيارة بمدينة الباب في ريف محافظة حلب السورية.

وحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع في أثناء تفكيك عناصر الجيش السوري الحر قنبلة كانت مزروعة على إحدى السيارات.

وعلى الرغم من اتخاذ التدابير الأمنية، بدأ خبراء تفكيك المتفجرات أعمال نزع القنبلة، وفي هذه الأثناء وقع الانفجار وأصيب شخصان، وعلى الفور نُقل المصابان إلى المستشفى، إلا أن أحدهما توُفّي هناك متأثراً بإصابته.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنبلة في السيارة، لكن الجهات الأمنية تتوقّع ضلوع تنظيمَي PPK/YPG الإرهابيين في التفجير.

مصدر:AA
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