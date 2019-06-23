قُتل شخص وأصيب آخر بجروح، في انفجار سيارة بمدينة الباب في ريف محافظة حلب السورية.

وحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع في أثناء تفكيك عناصر الجيش السوري الحر قنبلة كانت مزروعة على إحدى السيارات.

وعلى الرغم من اتخاذ التدابير الأمنية، بدأ خبراء تفكيك المتفجرات أعمال نزع القنبلة، وفي هذه الأثناء وقع الانفجار وأصيب شخصان، وعلى الفور نُقل المصابان إلى المستشفى، إلا أن أحدهما توُفّي هناك متأثراً بإصابته.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنبلة في السيارة، لكن الجهات الأمنية تتوقّع ضلوع تنظيمَي PPK/YPG الإرهابيين في التفجير.