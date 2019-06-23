سياسة
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رئيس البرلمان اللبناني: لبنان لن يشارك في بيع فلسطين
في أول تعليق لبناني رسمي، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن اللبنانيين لن يكونوا شهود زور، أو شركاء في بيع فلسطين بثمن بخس، وإن لبنان لن يشارك في استثمار على حساب فلسطين وحقوق شعبها.
رئيس البرلمان اللبناني: لبنان لن يشارك في بيع فلسطين
أكد رئيس البرلمان اللبناني أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين بثمن بخس / AP
23 يونيو 2019

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأحد، إن اللبنانيين لن يكونوا شهود زور، أو شركاء في بيع فلسطين بثمن بخس، مشدّداً على أن بلاده لن تشارك في استثمار على حساب فلسطين وحقوق شعبها.

وحسب بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي جاءت تصريحاته كأول تعليق لبناني رسمي، على ما نشره البيت الأبيض من تفاصيل الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماة بـ"صفقة القرن" والمرتقب إعلانه في مؤتمر البحرين المقرر انعقاده يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.

وقال بري في بيانه "لكي لا يفسّر البعض الصمت الرسمي اللبناني قَبولاً للعرض المسموم، نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضاً خصبة، هو أيّ استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وشدد رئيس البرلمان على أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين بثمن بخس".

وأضاف بري "يخطئ من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن أن يغري لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، على الخضوع أو المقايضة على ثوابته الغير قابلة للتصرُّف، وفي مقدّمتها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".

وتابع "نربأ بما تبقى من الحياء العربي أن لا يفسح المجال لاستخدام الجغرافية العربية مساحة لتنفيذ حكم الإعدام بقضية العرب والمسلمين الأولى، قضية فلسطين التي وللأسف كالعادة تتعرض لمحاولة اغتيال بسلاح المال العربي".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت السبت رسمياً ملامح الخطة الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، التي تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، منها 5 مشاريع في لبنان.

مصدر:AA
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