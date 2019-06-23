سياسة
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أردوغان يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، الأحد، وقال في تصريح للصحفيين إن هذه الانتخابات هي التي ستحدّد مستقبل إسطنبول.
أردوغان يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى
أشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة إسطنبول / AA
23 يونيو 2019

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، الأحد، في منطقة أوسكدار في الجانب الآسيوي من المدينة.

وصرح أردوغان بأن "هذه الانتخابات هي التي ستحدّد مستقبل إسطنبول بتجربتها الديمقراطية العريقة، وأتمنى أن توحّد القوة بين مدينتَي إسطنبول وأنقرة".

وأضاف أن "مدينة إسطنبول كان لا يجب أن تمرّ بتلك الأحداث التي تلت 31 مارس/آذار والتي قادت إلى إعادة الانتخابات فيها"، معرباً عن احترامه إرادة الناخبين في اختيار رئيس بلدية إسطنبول.

وأعرب عن أمله أن تأتي بالخيار الأصوب لمصلحة البلاد، مؤكّداً أن المواطنين يعون الأهمية الكبرى لهذه الانتخابات.

وقال "أتوقّع أن تكون نسبة المشاركة عالية، لأن الأتراك يعون أهمية هذه الانتخابات، ويعون أهمية العملية الديمقراطية ككل".

وأشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة إسطنبول.

وبدأ ملايين الناخبين من سكان مدينة إسطنبول، الأحد، التوجُّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس بلدية المدينة، في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

ويحقّ لنحو 10.56 مليون شخص التصويت في المدينة التي تشكّل قرابة خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء الأحد، ويتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات الأولية غير الرسمية مساء اليوم الأحد.

وتجري انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو/أيار الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي بسبب مخالفات، بعد أسابيع من تقدُّم حزب العدالة والتنمية بطعون.

مصدر:TRT عربي
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