قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن التقارير الإعلامية حول إرسال ترمب رسالة إلى إيران عبر وساطة عمانية طلب فيها الحوار بين واشنطن وطهران عارية عن الصحة، مؤكداً أن "موقفنا واضح تجاه إيران، وسنتحرك عندما يحين الوقت المناسب".

جاء ذلك ردّاً على أنباء أوردتها وكالة رويترز بهذا الخصوص، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين لم تكشف أسماءهم.

كذلك نفى بومبيو صحة التقارير الإعلامية حول إخلاء القوات الأمريكية قاعدة بلد الجوية في العراق، وتابع قائلاً "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لكنها لا تشكّ في أن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية المسيَّرة فوق المياه الدولية، والقرارات التي اتخذناها ضدّ إيران تأتي لحماية المصالح والمواطنين الأمريكيين في أنحاء العالم كافة".

وكانت وكالة رويترز نقلت، الجمعة، عن مسؤولين إيرانيين، أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى طهران عبر وساطة عمانية، أبلغ فيها إيران بأن الحرب باتت وشيكة، إلا أنه لا يرغب في خوضها بل يريد الحوار، حسب مسؤولين إيرانيين.

وكان ترمب أعلن، الجمعة، أنه اتخذ قراراً بتوجيه 3 ضربات عسكرية ضدّ إيران، ردّاً على إسقاط إيران طائرة أمريكية دون طيار الخميس الماضي، إلا أنه أصدر أمراً بوقف العمل العسكري قبل 10 دقائق من تنفيذ الضربات.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الخميس في بيان، أنه أسقط طائرة للقوات الجوية الأمريكية دون طيار، تحلّق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان المطلة على خليج عمان.

في المقابل نفى الجيش الأمريكي ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي أُسقِطَت بصاروخ إيراني "كانت تحلّق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وإنه لا وجود لأي طائرات أمريكية دون طيار تحلّق في المجال الجوي الإيراني.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جرَّاء تخلِّي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المُبرَم في 2015، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.