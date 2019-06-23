سياسة
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مرشَّح السلطة في موريتانيا يتصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية
تَصدَّر المرشَّح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، محمد ولد الغزواني، بفارق كبير، نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وبلغت نسبة المشاركة فيها 53% عند إغلاق مراكز الاقتراع، حسب مصدر بلجنة الانتخابات.
مرشَّح السلطة في موريتانيا يتصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية
تَصدَّر المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية / Reuters
23 يونيو 2019

هنَّأ المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، محمد ولد الغزواني، فجر الأحد، أنصاره بعد تَصدُّره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مضيفاً أنه لم يتبقَّ سوى 20% من مراكز الاقتراع لم تُفرَز، وأنها لن تؤثّر على النتيجة المعلنة.

وقال في كلمة قصيرة أمام عدد من أنصاره في العاصمة نواكشوط "أهنّئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20%، ولن تؤثّر على النتيجة".

ويتجه ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة التي جرت السبت، من جولتها الأولى، إذ لا يزال متصدراً بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 81.61% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وحسب معطيات من مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، فجر الأحد، فإنه بعد فرز 3151 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزًا، أي ما يعادل نحو 81.61%، تَصدَّر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، النتائج بنسبة 50.72% من الأصوات.

بينما حلّ مرشَّح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانياً بـ18.45%، والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد ثالثاً بـ18.24%، ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" المعارضة كان حاميدو بابا رابعاً بـ8.55%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامساً بـ2.55%، وأخيرًا المحاسب المالي الذي يعرِّف نفسه بمرشَّح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا ًبـ0.42%.

ورغم إعلان ولد الغزواني أن باقي الأصوات غير المفروزة لن يؤثّر على نتيجة الانتخابات، فإنها قد تؤدِّي إلى عدم بلوغة عتبة الـ50% من الأصوات التي يحتاج إليها للفوز من الجولة الأولى وتجنُّب الدخول في جولة ثانية الشهر المقبل، مع المرشح صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء السبت، عند بدء فرز الأصوات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع إلأى نحو 53%.

وبدأ، ليلة السبت/الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع. وخاض الانتخابات 6 مرشحين أبرزهم الغزواني وولد بوبكر، تنافسوا على أصوات 1.5 مليون ناخب.

وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، وفق نص الدستور.

وفي حال فوز الغزواني من المرجَّح أن يلعب ولد عبد العزيز دوراً في قيادة موريتانيا، إذ صرَّح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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