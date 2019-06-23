سياسة
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ملايين الأتراك يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس بلدية إسطنبول
بدأ ملايين الناخبين من سكان مدينة إسطنبول التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس بلدية المدينة، في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، المتوقع أن تظهر نتائجها الأولية غير الرسمية مساء اليوم الأحد.
ملايين الأتراك يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس بلدية إسطنبول
صناديق الاقتراع تغلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت إسطنبول / AA
23 يونيو 2019

يواصل ملايين الناخبين من سكان مدينة إسطنبول، الأحد، التصويت لاختيار رئيس بلدية المدينة، في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى من قبل المواطنين، فيما حرص المرشحون على الإدلاء بأصواتهم مع عائلاتهم في مراكز الاقتراع المسجلين فيها. حيث أدلى أبزر مرشحي رئاسة بلدية إسطنبول بصوتيهما وهما مرشَّح تحالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري).

وقال بن علي يلدريم مرشَّح تحالف الشعب "أدلينا بصوتنا واستخدمنا حقّنا الديمقراطي، القرار الآن لدى الناخبين، وهذا القرار سوف يكون فوق رؤوسنا". وأضاف "أصوات الناخبين اليوم ستحدّد رئيس هذه البلدية لمدة خمس سنوات قادمة، وبهذه الحالة سيكون الشعب في إسطنبول قد اتخذ قراره".

وصرح مرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو عقب الإدلاء بصوته بأن "انتخابات الإعادة هذه ستكون وسيلة للخير، وكل شيء سيصبح جميلاً".

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته في منطقة أوسكدار في الجانب الآسيوي من المدينة.

وصرح أردوغان بأن "هذه الانتخابات هي التي ستحدّد مستقبل إسطنبول بتجربتها الديمقراطية العريقة، وأتمنى أن توحّد القوة بين مدينتَي إسطنبول وأنقرة".

وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. ويحقّ لنحو 10.56 مليون شخص التصويت في المدينة التي تشكّل قرابة خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء الأحد، وستُعلَن النتائج الأولية غير الرسمية في مساء اليوم نفسه.

وتجري العملية الانتخابية في 31 ألفاً و342 صندوق اقتراع في 39 قضاءً في إسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفاً و963 ناخباً.

ويتنافس في الانتخابات مرشَّح تحالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

وتجري انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو/أيار الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي بسبب مخالفات، بعد أسابيع من تقدُّم حزب العدالة والتنمية بطعون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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