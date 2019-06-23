سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2019
ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران الإثنين المقبل / Reuters
23 يونيو 2019

أهم الأحداث:

ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران الإثنين، وأنقرة تعتبر موقف واشنطن نفاقاً بعد وصف الأخيرة زعيم تنظيم كولن الإرهابي بـ"الداعية الإسلامي".

الجديد على TRT عربي:

طهران وواشنطن.. نذر الحرب وبوادر التهدئة

مصابو مسيرة العودة: قلوب موجوعة أكثر من الأجساد

شاهد!

48 ساعة في ماليزيا

ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية مشددة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إنّ إدارته ستفرض عقوبات إضافية "مشددة وضخمة" ضد إيران، الإثنين المقبل. وأضاف ترمب "لا يمكن أن يكون بحوزة إيران أسلحة نووية، وبموجب خطة أوباما، كانت لتصبح إيران دولة نووية في سنوات قليلة، وهذا غير مقبول، سنفرض عليهم عقوبات إضافية مشددة وضخمة الإثنين". [TRT عربي]

ولم يوضح ترمب طبيعة هذه العقوبات، غير أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في رفع العقوبات عن طهران يوماً ما. وتابع "أطمح إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران، فتصبح من جديد دولة مزدهرة ومنتجة، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل". وفي وقت سابق السبت، شدد الرئيس الأمريكي على استعداده للتفاوض "سريعاً" مع طهران على صفقة نووية جديدة. [الأناضول]

أنقرة لواشنطن: اعتبار كولن "شخصية سياسية" يمثل دعماً للمحاولة الانقلابية

    شددت الخارجية التركية، السبت، على أن اعتبار الولايات المتحدة فتح الله كولن الإرهابي، داعية إسلامياً وشخصية سياسية، يعد "دعماً للمحاولة الانقلابية التي شهدتها بلادنا في يوليو/تموز 2016". جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي بشأن ما ورد حول تركيا في تقرير "الحريات الدينية في العالم لعام 2018" الذي أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة. [TRT عربي]

    وعلّق أقصوي على وصف التقرير في الجزء المتعلق بتركيا لزعيم منظمة كولن الإرهابية بـ"الداعية الإسلامي والشخصية السياسية"، قائلاً "هذا بمثابة دعم للمحاولة الانقلابية الخائنة". وأضاف أنه "من النفاق وصف الواقفين وراء محاولة انقلابية على الديمقراطية في دولة حليفة بالأبرياء ورجال الدين". وأشار أقصوي إلى أن الطريقة التي وصف بها التقرير كولن "تُظهر بوضوح المجموعات التي كُتب التقرير تحت تأثيرها، والنيات المغرضة خلفه". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us