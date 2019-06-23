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ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران الإثنين، وأنقرة تعتبر موقف واشنطن نفاقاً بعد وصف الأخيرة زعيم تنظيم كولن الإرهابي بـ"الداعية الإسلامي".

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ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية مشددة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إنّ إدارته ستفرض عقوبات إضافية "مشددة وضخمة" ضد إيران، الإثنين المقبل. وأضاف ترمب "لا يمكن أن يكون بحوزة إيران أسلحة نووية، وبموجب خطة أوباما، كانت لتصبح إيران دولة نووية في سنوات قليلة، وهذا غير مقبول، سنفرض عليهم عقوبات إضافية مشددة وضخمة الإثنين". [TRT عربي]

ولم يوضح ترمب طبيعة هذه العقوبات، غير أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في رفع العقوبات عن طهران يوماً ما. وتابع "أطمح إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران، فتصبح من جديد دولة مزدهرة ومنتجة، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل". وفي وقت سابق السبت، شدد الرئيس الأمريكي على استعداده للتفاوض "سريعاً" مع طهران على صفقة نووية جديدة. [الأناضول]

أنقرة لواشنطن: اعتبار كولن "شخصية سياسية" يمثل دعماً للمحاولة الانقلابية

شددت الخارجية التركية، السبت، على أن اعتبار الولايات المتحدة فتح الله كولن الإرهابي، داعية إسلامياً وشخصية سياسية، يعد "دعماً للمحاولة الانقلابية التي شهدتها بلادنا في يوليو/تموز 2016". جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي بشأن ما ورد حول تركيا في تقرير "الحريات الدينية في العالم لعام 2018" الذي أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة. [TRT عربي]

وعلّق أقصوي على وصف التقرير في الجزء المتعلق بتركيا لزعيم منظمة كولن الإرهابية بـ"الداعية الإسلامي والشخصية السياسية"، قائلاً "هذا بمثابة دعم للمحاولة الانقلابية الخائنة". وأضاف أنه "من النفاق وصف الواقفين وراء محاولة انقلابية على الديمقراطية في دولة حليفة بالأبرياء ورجال الدين". وأشار أقصوي إلى أن الطريقة التي وصف بها التقرير كولن "تُظهر بوضوح المجموعات التي كُتب التقرير تحت تأثيرها، والنيات المغرضة خلفه". [الأناضول]