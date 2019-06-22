قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إنّ إدارته ستفرض عقوبات إضافية "مشددة وضخمة" ضد إيران، الإثنين المقبل.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر عقب وصوله إلى منتجع كامب ديفيد حيث يعقد اجتماعات مع مستشاريه لبحث الملف الإيراني في ضوء التطورات الجارية.

وأضاف ترمب "لا يمكن أن يكون بحوزة إيران أسلحة نووية، وبموجب خطة أوباما، كانت لتصبح إيران دولة نووية في سنوات قليلة، وهذا غير مقبول، سنفرض عليهم عقوبات إضافية مشددة وضخمة الإثنين".

ولم يوضح ترمب طبيعة هذه العقوبات، غير أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في رفع العقوبات عن طهران يوماً ما.

وتابع "أطمح إلى اليوم الذي تُرفع فيه العقوبات عن إيران، فتصبح من جديد دولة مزدهرة ومنتجة، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".

وفي وقت سابق السبت، شدد الرئيس الأمريكي على استعداده للتفاوض "سريعاً" مع طهران على صفقة نووية جديدة.

وتابع "في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فسأكون أفضل أصدقائهم، وسيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.