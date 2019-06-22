سياسة
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تركيا تتسلم طائرة عملاقة من طراز A400M
تسلمت تركيا طائرة عملاقة من طراز A400M أيرباص المعروفة بـ"القلعة الطائرة"، المصنعة في إسبانيا في إطار مشروع مشترك، لتدخل كطائرة لمهام النقل لدى سلاح الجو التركي.
تركيا تتسلم طائرة عملاقة من طراز A400M
مع وصول طائرة A400M الجديدة إلى تركيا بلغ العدد لديها من الطراز نفسه ثماني طائرات / AA
22 يونيو 2019

تسلمت تركيا طائرة عملاقة من طراز A400M أيرباص المعروفة بـ"القلعة الطائرة"، المصنعة في إسبانيا في إطار مشروع مشترك، لتدخل الخدمة كطائرة لمهام النقل لدى سلاح الجو التركي.

ومع وصول الطائرة إلى تركيا بلغ العدد من الطراز نفسه لدى أنقرة ثماني طائرات، حيث توجد الطائرة بمقر قيادة النقل الجوي الثانية في ولاية قيصري وسط البلاد.

وتشارك تركيا في مشروع إنتاج طائرات A400M مع ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، إسبانيا.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد الطائرات من طراز A400M التي ستتسلمها تركيا 10 طائرات حتى عام 2022.

كما من المقرر أن تقدم تركيا خدمات إلى البلدان الأخرى عبر الطائرات المذكورة التي تملكها.

مصدر:AA
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