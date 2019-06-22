سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران: سنرد على أي عدوان وتهديد أمريكي
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي ضدها، مؤكداً عدم سماح طهران بأي انتهاك لحدودها.
طهران: سنرد على أي عدوان وتهديد أمريكي
موسوي قال بغض النظر عن أي قرار يتخذه (المسؤولون الأمريكيون) لن نسمح بأي انتهاك لأراضي الجمهورية الإسلامية / AFP
22 يونيو 2019

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، السبت، إن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية صرح بأن إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي ضدها.

ونقلت الوكالة عن موسوي قوله "لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران، وسوف تواجه إيران أي عدوان أو تهديد من قبل الولايات المتحدة بحزم".

وقال موسوي "بغض النظر عن أي قرار يتخذه (المسؤولون الأمريكيون) لن نسمح بأي انتهاك لأراضي الجمهورية الإسلامية".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ الخميس الماضي عندما استهدف صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية، وقالت طهران إن عملية إسقاط الطائرة حدثت داخل أراضيها.

في المقابل قالت واشنطن إن الحادث وقع في المجال الجوي الدولي، وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قبل 10دقائق من تنفيذها رداً على إسقاط الطائرة الأمريكية، وذلك لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصاً، مشيراً إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us