سياسة
2 دقيقة قراءة
موريتانيا.. الناخبون يُدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد
يختار الموريتانيون، السبت، رئيساً جديداً للبلاد في انتخابات يتنافس فيها 6 مترشحين، أبرزهم محمد ولد الغزواني، المدعوم من السلطة، وينافسه بقوة مرشح المعارضة الأبرز سيدي محمد ولد بوبكر.
موريتانيا.. الناخبون يُدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد
يختار الموريتانيون رئيساً جديداً في انتخابات رئاسية هي الأولى منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عاماً / AFP
22 يونيو 2019

بدأ الموريتانيون، السبت، بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ويُقدر عدد الناخبين الذين لديهم حق الانتخاب في موريتانيا نحو 1.5 مليون ناخب. واصطفت طوابير طويلة من الناخبين أمام عدد من لجان الاقتراع في العاصمة نواكشوط.

ويخوض الانتخابات 6 مترشحين، أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من السلطة، والذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وينافسه بقوة، مرشح المعارضة الأبرز رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في البلاد.

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع القادم، وما لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر المقبل.

ويترك الرئيس الحالي ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، وكان قد تولى السلطة في عام 2008.

وترتكز الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبد العزيز، حيث شهد اقتصاد البلاد نمواً ملحوظاً، وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج أوائل العقد المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us