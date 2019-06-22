سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2019
 ترمب قال إنه ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران / AFP
22 يونيو 2019

أهم الأحداث:

ترمب يوقف هجوماً وشيكاً على إيران ويعلن استعداده للحوار دون شروط، ومظاهرات للجمعة الـ18 في الجزائر تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة.

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      ترمب يوقف هجوماً وشيكاً على إيران ويعلن استعداده للحوار دون شروط

      نقل مراسل شبكة NBC الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إنه ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران، وذلك عقب مقابلة أجراها المراسل مع ترمب، الجمعة. وأضاف ترمب وفقاً للمراسل أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران. [TRT عربي]

      وقال الرئيس الأمريكي الجمعة إنه أوقف ضربة عسكرية لإيران لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة غير مأهولة، كان سيخلف خسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصاً. [رويترز]

      مظاهرات للجمعة الـ18 في الجزائر تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة

      عاد المتظاهرون إلى الشوارع والساحات بمدن جزائرية عدة، في الجمعة الـ18 للحراك الشعبي، للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورفضاً لإشرافهم على المرحلة الانتقالية. وخلال المظاهرات، لوحظ غياب شبه تام لرايات الأمازيغ بالعاصمة، فيما سجلت حضورها الكبير بمعقلهم الرئيسي، أي في مدن منطقة القبائل مثل بجاية وتيزي وزو شرق العاصمة. [TRT عربي]

      وتجددت مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة عن الحكم، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ونور الدين بدوي، وسط شعارات تؤكد رفض المتظاهرين وقف احتجاجاتهم مثل "ماناش حابسين" (لن نتوقف). [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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