سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يصيب 79 فلسطينياً على حدود غزة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في "مسيرات العودة" شرقي غزة، بعد ظهر الجمعة.
الاحتلال الإسرائيلي يصيب 79 فلسطينياً على حدود غزة
المسعفون حاولوا الوصول إلى المصابين قرب السياج الحدودي / AA
21 يونيو 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 79 متظاهراً، بجراح مختلفة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها "أصيب 79 مواطناً بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع". ولم توضح الوزارة، في بيانها طبيعة الإصابات.

وفي بيان سابق، قالت الوزارة، إن مسعفاً أصيب برصاص مطاطي، خلال أداء عمله، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ورفع عدد من المتظاهرين، صور الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، خلال مشاركتهم في المسيرات.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن بعض المتظاهرين رفعوا صورا لمرسي، في حين علّق آخرون صوره على السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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