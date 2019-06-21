قالت دوائر دبلوماسية، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران الإثنين المقبل.

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، تطلب عقد الجلسة لتوضيح معلومات جديدة بشأن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، في 13 يونيو/حزيران الجاري.

والخميس، قالت القوات الجوية، التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني، "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني.

وقدمت طهران شكوى لكل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الحادث الذي اعتبرته عملاً استفزازياً من قبل واشنطن.

ويأتي إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، وتعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان، بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم في 2015 إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.