سياسة
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الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد، لكنه أضاف أن "اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً".
الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال إن اتفاق انسحاب بريطانيا غير مطروح للتفاوض مجدداً / Reuters
21 يونيو 2019

وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً جديداً إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكداً أنه لن يكون ممكناً إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في ختام قمة عقدتها دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، "إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً".

وأفاد مصدر أوروبي أن المناقشات حول بريكست بين قادة الدول الـ27 الذين اجتمعوا الجمعة بدون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستعد لتسليم مهامها، لم تستمر أكثر من عشر دقائق.

وقال توسك "ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد" مضيفاً "بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغير".

وتابع "سيكون بريكست ربّما أكثر تشويقاً من قبل بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلق بموقفنا".

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنجري محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه في رأينا".

وتجري انتخابات في الحزب المحافظ في بريطانيا حالياً لاختيار رئيس جديد له سيتولى رئاسة الحكومة، ويتصدر السباق وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بشدة بوريس جونسون الذي لم يعد يواجه سوى خصم واحد هو وزير الخارجية جيريمي هانت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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