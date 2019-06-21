أكد قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه لا تمكن إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصرف النظر عمن سيتقلد منصب رئاسة الوزراء البريطانية بعد مغادرة تيريزا ماي.

جاء ذلك في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي صرح فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتيل "بأن اتفاق خروج بريطانيا الحالي هو أفضل صفقة ممكنة".

ومع تزايد احتمالات اختيار بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء المقبل، قال بيتيل إن تولى رئيس وزراء جديد في بريطانيا لن يحمل أي تأثير على مسار الصفقة.

مؤكداً "أنه من غير الممكن أن نقوم بتأجيل القرارات لأنك غيّرت زعيم المملكة المتحدة".

من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق يوم الجمعة التطورات السياسية في بريطانيا، والتي ستغادر الاتحاد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول بعض الزعماء إنه ينبغي منح تمديد جديد لاتفاق الخروج حتى تجرى انتخابات جديدة أو استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.