قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن بلاده تعمل مع إيران والبلدان الأوروبية على تقييم مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

جاء ذلك في إطار زيارته إلى إيران، ولقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إذ أشار جاوش أوغلو إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل التطورات المتعلقة وإسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار، وملف العقوبات والتوترات الأخرى بمنطقة الخليج.

وقال إنه بحث هذه القضايا مع ظريف، إلى جانب الخطوات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، مضيفاً "نعمل مع الأوروبيين وإيران، على تقييم مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

من جهة أخرى، قال جاوش أوغلو إنه يتابع مع ظريف القرارات التي اتخذت خلال اللقاء بين رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة لقمة "منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" الأسبوع الماضي.

وأعلن جاوش أوغلو أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين من المقرر انعقادها في وقت قريب، وخلال اللقاء مع ظريف، قال إنه جرى التوقيع على خطة مشاورات، ومناقشة الكثير من القضايا، من بينها التجارة بين البلدين بالعملات الوطنية، وحجم التبادل التجاري.

وأوضح أنه ستجرى خلال المرحلة القادمة مشاورات بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، إلى جانب المشاورات بين مساعدي الوزراء ومدراء وموظفين رفيعي المستوى.