وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خطة لتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع عمل بين وفدي البلدين برئاسة جاوش أوغلو وظريف، الجمعة، في مدينة إصفهان جنوبي إيران.

وأوضحت مصادر تركية أن جاوش أوغلو وظريف وقّعا على "خطة مشاورات" تهدف إلى تعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وعقب الاجتماع شارك جاوش أوغلو في مأدبة غداء أقامها ظريف على شرفه.

ووصل جاوش أوغلو إلى إصفهان، الخميس، في زيارة عمل تلبية لدعوة ظريف.