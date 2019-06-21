سياسة
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تركيا وإيران توقعان خطة لتعزيز المشاورات والتعاون
وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خطة لتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين وذلك ذلك عقب اجتماع عمل بين وفدي البلدين، الجمعة، في مدينة إصفهان جنوبي إيران.
تركيا وإيران توقعان خطة لتعزيز المشاورات والتعاون
وصل جاوش أوغلو إلى إصفهان، الخميس، في زيارة عمل تلبية لدعوة ظريف / AA
21 يونيو 2019

وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خطة لتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع عمل بين وفدي البلدين برئاسة جاوش أوغلو وظريف، الجمعة، في مدينة إصفهان جنوبي إيران.

وأوضحت مصادر تركية أن جاوش أوغلو وظريف وقّعا على "خطة مشاورات" تهدف إلى تعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وعقب الاجتماع شارك جاوش أوغلو في مأدبة غداء أقامها ظريف على شرفه.

ووصل جاوش أوغلو إلى إصفهان، الخميس، في زيارة عمل تلبية لدعوة ظريف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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