نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني لم تكشف هويته قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه رسالة عاجلة إلى إيران عبر سلطنة عمان الليلة الماضية، حذرها فيها من هجوم وشيك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقيف ترمب تنفيذ ضربة عسكرية محددة إلى إيران عقب إقرارها.

وقال المسؤول الإيراني "طهران تلقت رسالة من ترمب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم وشيك"، مضيفاً "ترمب قال في رسالته لإيران إنه لا يريد الحرب بل المحادثات ومنح طهران مهلة زمنية محددة للرد على رسالته وبدء المحادثات".

وحول الرد الإيراني، قال المسؤول إن "إيران ردت على عُمان بأن المرشد الأعلى الإيراني يعارض أي نوع من المحادثات مع واشنطن لكن الرسالة ستُنقل إليه"، معتبراً أن "رد إيران الفوري على الرسالة كان تحذيراً صريحاً بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة،قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن ترمب منح موافقته على توجيه ضربات عسكرية لإيران، رداً على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، الخميس، إلا انه تراجع عن التنفيذ.

ونقلت عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية شاركوا في المناقشات أو اطلعوا عليها قولهم إن ترمب وافق في البداية على ضرب بضعة أهداف كأجهزة رادار وبطاريات صواريخ، وكان من المقرر تنفيذ الضربات قبيل فجر الجمعة لتقليل الخطر على العسكريين أو على المدنيين.

وذكرت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير إن الطائرات كانت محلقة والسفن كانت في مواقعها، لكن لم تطلق أية صواريخ بعدما صدر لها أمر بالمغادرة.

وحسب نيويورك تايمز فإن قرار التراجع المفاجئ عن توجيه ضربة عسكرية لإيران أوقف ثالث تحرك عسكري لترمب ضد أهداف في الشرق الأوسط بعد استهداف أهداف في سوريا مرتين خلال العامين 2017 و2018.

ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كان قرار توجيه ضربة لإيران ما زال قائماً، حيث ذكرت الصحيفة إن من غير المعروف هل ألغيت الهجمات بسبب تراجع ترمب عن رأيه أم بسبب قلق الإدارة من أمور تتعلق باللوجيستيات أو الاستراتيجيات.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية في المجال الجوي الإيراني".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.