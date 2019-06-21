سياسة
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الذهب يرتفع لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات بسبب التوترات السياسية والاقتصادية
تجاوز سعر الذهب عتبة 1400 دولار للأونصة، وهو الأعلى له منذ ست سنوات، الجمعة، وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية أبرزها احتمال خفض سعر الفائدة وتوترات جيوسياسية أبرزها الأزمة الإيرانية دفعت المستثمرين إلى شراء السلعة التي تعد ملاذاً آمناً.
الذهب يرتفع لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات بسبب التوترات السياسية والاقتصادية
ارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باحتمال خفضه معدلات الفائدة / AA
21 يونيو 2019

تجاوز سعر الذهب عتبة 1400 دولار للأونصة، وهو الأعلى له منذ ست سنوات، الجمعة، وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية وتوترات جيوسياسية دفعت المستثمرين إلى شراء السلعة التي تعد ملاذاً آمناً.

وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، باحتمال خفضه معدلات الفائدة قريباً، وذلك للمرة الأولى منذ عقد، ما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالي جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة.

وجاء إعلان الاحتياطي الفيدرالي في وقت تبنت مصارف مركزية في أنحاء العالم نهجاً يفضل إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بوجه اقتصاد دولي يواجه صعوبات، وقلق المستثمرين بشأن آفاق التجارة فيما تخوض الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً.

ويتزامن أيضاً مع الأنباء بأن إيران أسقطت طائرة "تجسس مسيرة" أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، ما فاقم أزمة مع واشنطن وعزز المخاوف من اندلاع نزاع بين البلدين.

وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% تقريباً في يونيو/حزيران. وبلغ سعر الأونصة في التعاملات الآسيوية 1045 دولاراً. وكان ذلك أعلى سعر للذهب منذ سبتمبر/أيلول 2013.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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