قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي إنه التقى براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في الرياض، الجمعة.

وصرح بأنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

مضيفاً أنه "تم التأكد، لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص، دعم المملكة قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد إعلان إيران، الخميس، إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة "تجسس" أمريكية مسيرة فوق إقليم هرمزغان جنوبي البلاد، فيما تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أنها اسُتهدفت وهي تحلق في المجال الدولي فوق مضيق هرمز.

يأتي الحادث بعد أيام من هجوم عُمان الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان، والذي حمّلت الولايات المتحدة مسئوليته لإيران، مؤكدة امتلاكها أدلة استخباراتية تثبت تورُّط إيران في الهجوم.

وفي الشهر الماضي أعلنت الإمارات تعرُّض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض تعرُّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحمّلت وزارة الدفاع الأمريكية/البنتاغون، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.