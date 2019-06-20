قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران ارتكبت خطأ فادحاً بإسقاطها الطائرة المسيرة الأمريكية، لكنه لم يستبعد أن تكون فعلت ذلك "عن طريق الخطأ".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في البيت الأبيض، مساء الخميس.

وفي معرض ردّه عما إذا كانت واشنطن سترد بضرب أهداف لإيران، قال ترمب، "لا يمكننا الحديث علناً عن الرد الأمريكي لكنكم ستكتشفونه قريباً"، حسبما نقلت شبكة "ABC News" المحلية.

ولم يستبعد ترمب، أن يكون إسقاط الطائرة جاء نتيجة قرار متهور، قائلًا "لدي إحساس، ربما مخطئ وربما مصيب، لكني كثيراً ما أكون محقاً، بأن هذا قد يكون خطأ ارتكبه شخص ما". وتابع "ربما ارتكبه شخص غبي فقدَ صوابه".

وأضاف "أجد من الصعوبة أن أعتقد أن إيران أسقطت الطائرة عمداً"، مؤكداً أن الطائرة سقطت في المياه الدولية.

لكن الرئيس الأمريكي أوضح أنه لا يريد حرباً مع إيران. وقال "أنا أريد أن أنتهي من هذه الحروب اللانهائية، وخضت الانتخابات على هذا الأساس".