سياسة
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أردوغان: ننتظر من المجتمع الدولي تقاسم مسؤولية اللاجئين بشكل عادل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن مد يد المساعدة للاجئين الهاربين من المجاعات والحروب هو أمر تفرضه الكرامة والضمير الإنساني وأن على المجتمع الدولي تقاسم مسؤولية اللاجئين بشكل عادل، والوفاء بتعهداته لتركيا .
أردوغان: ننتظر من المجتمع الدولي تقاسم مسؤولية اللاجئين بشكل عادل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتقد المجتمع الدولي لتقصيره في ملف اللاجئين / AA
20 يونيو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تنتظر من المجتمع الدولي تقاسم مسؤولية اللاجئين بشكل عادل، والوفاء بتعهداته لأنقرة خاصة تلك المتعلقة باللاجئين السوريين.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو/حزيران من كل عام، نشرتها دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، الخميس.

وأكد الرئيس التركي أن مد يد المساعدة للاجئين الهاربين من المجاعات، والصراعات، والحروب الداخلية، والفقر، هو "أمر تفرضه الكرامة والضمير الإنساني".

وأشار أردوغان إلى أن التمييز ضد اللاجئين، ومعاداة الأجانب، وتصاعد العنصرية، وإقصاء اللاجئين، وتصويرهم كأعداء من قبل الإعلام والسياسيين الشعبويين، أصبح ملحوظاً خاصة في الدول الغربية، دون النظر لإسهامات اللاجئين الاقتصادية في الدول المضيفة، أو لإثرائهم الحياة الاجتماعية والثقافية.

واعتبر أن التسامح مع هذه الذهنية العنصرية التي تنسف السلم المجتمعي والتسامح وثقافة العيش المشترك، يمثل تهديداً كبيراً للمستقبل.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ، وتقوم بنصرة المظلومين دون النظر إلى هويتهم أو معتقد اتهم أو أصلهم أو دينهم.

وأكد أنه "ليس من حق أي أحد أن يأجج كراهية اللاجئين في سبيل طموحات سياسية أو هواجس أيديولوجية، ويلوث شهامة الأمة التركية".

وقال أردوغان إن تركيا تولي أهمية خاصة للتطبيق الكامل للميثاق العالمي للهجرة الذي تم التوقيع عليه ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجه الرئيس التركي التحية باسمه وباسم بلاده لجميع اللاجئين الذين يكافحون من أجل الحياة في ظروف صعبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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