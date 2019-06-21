سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 21 يونيو/حزيران 2019
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروعَي قانونين يعارضان خطة ترمب لبيع أسلحة للسعودية ودول أخرى / Reuters
21 يونيو 2019

أهم الأحداث:

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيّرة، والشيوخ الأمريكي يعتمد مشروعاً يمنع مبيعات السلاح للسعودية.

      الجديد على TRT عربي:

      ردود فعل متصاعدة عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيّرة

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          بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيّرة.. تصاعد التوتر بين البلدين

          في أول تعليق لها على الحادث، أدانت وزارة الدفاع الأمريكية الخطوة الإيرانية التي اعتبرتها "استفزازية"، كما أكّدت أن الطائرة المسيّرة كانت تحلّق فوق مياه مضيق هرمز الدولية عندما استُهدفت. [TRT عربي]

          وكان مسؤول أمريكي صرح أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني، بعد أنباء إيرانية تحدثت عن إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة "تجسس" أمريكية مسيرة جنوبي البلاد. [TRT عربي]

          وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تويتر، إن الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران يوم الخميس أقلعت من الإمارات. [رويترز]

          الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروعاً يمنع مبيعات السلاح للسعودية

          اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يمنع مبيعات السلاح المخطط لها من إدارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية. وصوّت 53 سيناتوراً مقابل 45، لصالح مشروع القانون، في جلسة تصويت عُقدت في المجلس. [TRT عربي]

          وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييداً للمشروعين، بينما يضغط الكونغرس على إدارة ترمب للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية. [رويترز]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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