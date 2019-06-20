سياسة
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الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروعاً يمنع مبيعات السلاح للسعودية
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يعارض خطة الرئيس الأمريكي إتمام مبيعات الأسلحة للسعودية ودول أخرى بواقع 53 صوتاً مقابل 45. واللافت أن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أيّدوا مشروع القرار.
الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروعاً يمنع مبيعات السلاح للسعودية
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قانون يعارض خطة ترمب بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى / AFP
20 يونيو 2019

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يمنع مبيعات السلاح المخطط لها من إدارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية.

وصوّت 53 سيناتوراً مقابل 45، لصالح مشروع القانون، في جلسة تصويت عقدت في المجلس.

وأيد مشروع القرار أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وفي تصريحات قبل جلسة التصويت، قال بعض أعضاء مجلس الشيوخ، إنهم سيأخذون مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بعين الاعتبار، وشددوا على وجوب تحميل الرياض المسؤولية بهذا الخصوص.

وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترمب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس والمصادقة على مبيعات أسلحة للسعودية.

وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترمب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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