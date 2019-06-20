سياسة
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اختتام مباحثات بناءة بين اليونان وتركيا لخفض التوتر في بحر إيجة
قالت وزارة الدفاع اليونانية إن المباحثات مع مسؤولين أتراك بخصوص التوتر في بحر إيجة اختتمت في أجواء بناءة. وركز الوفدان على تدابير بناء الثقة من أجل منع التوتر غير المرغوب فيه.
اختتام مباحثات بناءة بين اليونان وتركيا لخفض التوتر في بحر إيجة
مباحثات بناءة بين تركيا واليونان لخفض التوتر في بحر إيجة / AA
20 يونيو 2019

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، الخميس، أن مباحثات مع مسؤولين أتراك حول خفض التوتر في بحر إيجة اختتمت في "جو بناء" على الصعيد الفني.

وأضافت الوزارة في بيان أن وفدين يمثلان البلدين عقدا الخميس في العاصمة التركية أنقرة، جولة ثانية من اجتماعات لبحث تدابير بناء الثقة بين البلدين فيما يتعلق بالمياه الإقليمية.

وأوضحت أن الاجتماعات اختتمت في جو بنّاء، والوفدين ركزا على تدابير بناء الثقة من أجل منع التوترات غير المرغوبة بها بين البلدين خلال الأنشطة العسكرية.

يذكر أن الجولة الأولى من اجتماعات الوفدين أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا بين 20 و25 مايو/أيار الماضي، لتباحث التدابير الواجب اتخاذها لزيادة التعاون في بحر إيجة.

وتحدث توترات بين تركيا واليونان في بحر إيجة، بين الفينة والأخرى، بسبب انتهاكات الجانب اليوناني للمياه الإقليمية التركية، إضافة إلى زعم أثينا بحقها في مناطق صخرية بجزيرة كارداك بإيجة، فيما تؤكد أنقرة أن تلك المناطق تخضع لسيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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