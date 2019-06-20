قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، خلال حواره السنوي مع مواطنين عبر ما يعرف بـ"الخط المباشر" إنه "من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وهذا سيؤدي إلى كارثة".

وأضاف بوتين أن "إيران تنفذ بشكل كامل الاتفاقات مع وكالة الطاقة الذرية، ونعتبر العقوبات ضدها غير مبررة" حسب وكالة "سبوتنيك"، لافتاً إلى أنه "من الصعب جداً تخمين ما قد يحدث في حالة استخدام القوة العسكرية".

وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما قالته طهران، وأشار إلى أنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز "عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد تأزيم الوضع مع إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل فرض الضغوطات على إيران.

وتعليقاً على إرسال الولايات المتحدة منظومة صواريخ باتريوت، وطائرات استطلاع مسيرة إلى الشرق الأوسط قال المسؤول الروسي "لا يبقى سوى أن نأسف لعدم وجود علامات على تخلي واشنطن عن نهج المواجهة".

وأكد ريابكوف الحاجة إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حالة لم يتم اتباع الطرق الدبلوماسية في تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فإن "من الممكن نشوب حرب في المنطقة، وهذا أمر لا يمكن قبوله".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم في 2015 إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.