قضت الدائرة الـ17 بمحكمة الجزاء في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أعضاء ما يسمى بـ"لجنة السلام في الوطن" التي قادت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.

وأصدرت المحكمة بحق القائد السابق للقوات الجوية عضو مجلس الشورى العسكري أقن أوزتورك 141 حكماً بالسجن المؤبد المشدد بتهم خرق الدستور، وقتل 139 شخصاً، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية.

كما قررت المحكمة فصل ملفات 13 متهماً لا يزالون فارين بينهم زعيم تنظيم كولن فتح الله كولن.

وأصدرت المحكمة حكم السجن المؤبد على المرافق العسكري السابق لرئيس الجمهورية علي يازجي، بتهمة الانتماء إلى منظمة كولن الإرهابية، وعلمه المسبق بالمحاولة الانقلابية، ومحاولته تحديد مكان الرئيس، وإبلاغ فرقة الاغتيال التي كانت تريد استهداف أردوغان.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم فتح الله كولن الإرهابي، وحاول خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجّه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.