سياسة
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البحرين تسمح بدخول 6 وسائل إعلام إسرائيلية إلى أراضيها للمرة الأولى
أفاد صحفي إسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن البحرين قررت السماح لست وسائل إعلام إسرائيلية بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في مؤتمر يناقش الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بصفقة القرن. ولم تُعلّق المنامة على الأمر حتى الآن.
البحرين تسمح بدخول 6 وسائل إعلام إسرائيلية إلى أراضيها للمرة الأولى
البحرين تقرر السماح لست وسائل إعلام إسرائيلية بالدخول إلى أراضيها لتغطية مؤتمر أمريكي / Getty Images
20 يونيو 2019

قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الأربعاء، إن المنامة قررت السماح بدخول ست وسائل إعلام إسرائيلية إلى أراضيها الأسبوع المقبل لتغطية مؤتمر أمريكي متعلق بفلسطين.

وكتب رافيد، الأربعاء، عبر حسابه الموثق على تويتر "سمحت البحرين للصحفيين من ست وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل، من أجل تغطية مؤتمر "السلام إلى الازدهار" في المنامة الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة سلام الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن "هذه خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل البحرين التي ستسمح لأول مرة للصحفيين الإسرائيليين بتقديم تقارير من المملكة التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

ومؤتمر "الازدهار من أجل السلام" المرتقب عقده بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه الولايات المتحدة، ويتردد أنه يهدف إلى بحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن، وفق إعلام أمريكي.

في السياق نفسه، أعاد الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات نشر تغريدة الصحفي الإسرائيلي بشأن حضور وسائل إعلام إسرائيلية ورشة المنامة.

وعلّق بالقول إن "هناك من يعملون لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة، ومعرفة ما إذا كان يمكن تحقيق السلام".

وأضاف غرينبلات "البحرين هي واحدة من هذه البلدان، والولايات المتحدة تقدر جهودها".

ولم تعلق البحرين على الأمر حتى الآن، وسط موقف خليجي رسمي يقول إنه يرفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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