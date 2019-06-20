يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تشريع قد يعرقل صفقات لبيع أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليار دولار في ظل تصاعد غضب الكونغرس تجاه المملكة.

وأعلن زعيم الأغلبية في المجلس ميتش مكونيل، الأربعاء، أنه وافق على السماح بإجراء التصويت، على تعليق تنفيذ 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات لبيع الأسلحة مع السعودية والإمارات تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى.

وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ أنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز موافقة الكونغرس على بيع الأسلحة، فهو الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة، كما رفض بعضهم قرار ترمب إعلان حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدماً في إتمام صفقات بيع الأسلحة.

فيما تظل هناك صعوبة أمام الكونغرس لإبطال الصفقة إذ يحتاج إلى غالبية الثلثين لإبطال اعتراض قد يستخدمه ترمب ضد تمرير هذا القرار.

ويقول محللون إن الأسلحة الأمريكية ستساعد السعودية على تصعيد هجومها في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.