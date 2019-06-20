سياسة
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الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية للقاء كيم جونغ أون
للمرة الأولى منذ تولّيه المنصب في 2013، يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى كوريا الشمالية، يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمناقشة إحياء المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية للقاء كيم جونغ أون
الرئيس الصيني وصل إلى كوريا الشمالية في أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013
20 يونيو 2019

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل، الخميس، إلى كوريا الشمالية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

وخلال زيارة رسمية تستمر يومين، من المتوقع أن يعقد شي محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بخصوص إحياء المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وأشارت وكالة أنباء شينخوا إن شي سافر برفقة زوجته بينغ ليوان، وعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.

وبذلك، يصبح شي أول رئيس صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاماً.

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يخوض فيه شي وكيم نزاعين منفصلين مع الولايات المتحدة؛ شي بسبب التجارة وكيم بسبب برنامج بلاده النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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