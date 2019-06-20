ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل، الخميس، إلى كوريا الشمالية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

وخلال زيارة رسمية تستمر يومين، من المتوقع أن يعقد شي محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بخصوص إحياء المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وأشارت وكالة أنباء شينخوا إن شي سافر برفقة زوجته بينغ ليوان، وعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.

وبذلك، يصبح شي أول رئيس صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاماً.

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يخوض فيه شي وكيم نزاعين منفصلين مع الولايات المتحدة؛ شي بسبب التجارة وكيم بسبب برنامج بلاده النووي.