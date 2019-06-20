صرح مسؤول أمريكي، الخميس، أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح-جو إيراني

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يُكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومتراً في نطاق 8200 ميل بحري.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة سپاه نيوز، التابعة للحرس الحرس الثوري الإيراني، أن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزغان بجنوب البلاد.

وأكدت أن الطائرة المسيرة "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

من جهته، نفي الجيش الأمريكي تحليق أي طائرة أمريكية فوق المجال الجوي الإيراني.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

ومنذ أيام كان الجيش الأمريكي أكد حدوث محاولة إيرانية لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي، كما أكد إسقاط واحدة تابعة له في 6 يونيو/حزيران من قِبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.