سياسة
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مسؤول أوروبي: ننتظر ردّ السعودية على التقرير الأممي حول مقتل خاشقجي
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد من جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واضحٌ منذ البداية، وإنهم ينتظرون رد السعودية على تقرير الأمم المتحدة حول الواقعة، الذي سيناقَش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.
مسؤول أوروبي: ننتظر ردّ السعودية على التقرير الأممي حول مقتل خاشقجي
مسؤول أوروبي: موقفنا واضح جداً حول جريمة خاشقجي منذ البداية / AFP
19 يونيو 2019

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن موقف الاتحاد من جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واضحٌ منذ البداية، وإنهم ينتظرون رد السعودية على تقرير الأمم المتحدة حول الواقعة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح المسؤول الأوروبي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي.

وأضاف المسؤول الأوروبي "موقفنا واضح جداً حول جريمة خاشقجي منذ البداية، وننتظر رد السعودية على هذا التقرير"، متابعاً بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل الحوار مع كالامارد.

وأشار إلى أن المسألة ستُناقَش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، المكون من 101 صفحة، الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

ولفت التقرير إلى أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وممتلكاته الشخصية في الخارج، كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار إلى أسرة خاشقجي، أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

ووجه التقرير نداءً إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جميع التصريحات والنداءات الداعية إلى محاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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