سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2019
مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها: مقتل 91600 شخص منذ بدء القتال في اليمن / AP
20 يونيو 2019

أهم الأحداث:

تقرير يكشف عن مقتل أكثر من 90 ألف شخص منذ بدء حرب اليمن، وأردوغان يقول إن مرسي مات مقتولاً وإن بلاده ستقاضي السلطات المصرية دولياً.

الجديد على TRT عربي:

تقرير كالامارد.. قضية خاشقي إلى الواجهة من جديد

الثورة السودانية: خطوات نحو التدويل

شاهد!

ما الفرق بين محاكمتَي الرئيسين المصريين الأسبقين مبارك ومرسي؟

مقتل 91600 شخص منذ بدء حرب اليمن

    كشف تقرير جديد صدر عن "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، الأربعاء، عن مقتل 91600 شخص منذ بدء القتال في اليمن عام 2015. [TRT عربي]

    وحمّل التقرير التحالف العربي مسؤولية سقوط أكثر من ثمانية آلاف من نحو 11700 قتيل سقطوا جرَّاء الاستهداف المباشر للمدنيين، في حين يتحمل الحوثيون وحلفاؤهم المسؤولية عن سقوط باقي الحصيلة. [TRT عربي]

    وقالت مديرة المشروع كليوناد رالي، إن "هذه البيانات تُعتبر أداة تحذير، وعلى المجتمع الدولي استخدامها للمساعدة في فهم النزاع ومراقبته وحله في نهاية المطاف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة". ونوّهت بأن هذه البيانات لا تشمل أرقام أولئك الذين لقوا حتفهم في كوارث إنسانية ناجمة عن الحرب، بخاصة المجاعة. [TRT عربي]

    أردوغان: سنقاضي السلطات المصرية أمام المحاكم الدولية

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس محمد مرسي، وأضاف "سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية". [الأناضول]

    وأوضح أردوغان أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل، مضيفاً "خافوا حتى من نعش مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطياً بنسبة أصوات 52%، ولم يسلموه لأسرته، ولم تكن عقيلته بين من استلموه، ولم يدفنوه في قريته بناءً على وصيته، وإنما في مكان حددته الدولة، لأنهم كانوا يخافون، فهم جبناء". [TRT عربي]

    وأردف قائلاً "للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us