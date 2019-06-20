أهم الأحداث:

تقرير يكشف عن مقتل أكثر من 90 ألف شخص منذ بدء حرب اليمن، وأردوغان يقول إن مرسي مات مقتولاً وإن بلاده ستقاضي السلطات المصرية دولياً.

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مقتل 91600 شخص منذ بدء حرب اليمن

كشف تقرير جديد صدر عن "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، الأربعاء، عن مقتل 91600 شخص منذ بدء القتال في اليمن عام 2015. [TRT عربي]

وحمّل التقرير التحالف العربي مسؤولية سقوط أكثر من ثمانية آلاف من نحو 11700 قتيل سقطوا جرَّاء الاستهداف المباشر للمدنيين، في حين يتحمل الحوثيون وحلفاؤهم المسؤولية عن سقوط باقي الحصيلة. [TRT عربي]

وقالت مديرة المشروع كليوناد رالي، إن "هذه البيانات تُعتبر أداة تحذير، وعلى المجتمع الدولي استخدامها للمساعدة في فهم النزاع ومراقبته وحله في نهاية المطاف قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة". ونوّهت بأن هذه البيانات لا تشمل أرقام أولئك الذين لقوا حتفهم في كوارث إنسانية ناجمة عن الحرب، بخاصة المجاعة. [TRT عربي]

أردوغان: سنقاضي السلطات المصرية أمام المحاكم الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس محمد مرسي، وأضاف "سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية". [الأناضول]

وأوضح أردوغان أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل، مضيفاً "خافوا حتى من نعش مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطياً بنسبة أصوات 52%، ولم يسلموه لأسرته، ولم تكن عقيلته بين من استلموه، ولم يدفنوه في قريته بناءً على وصيته، وإنما في مكان حددته الدولة، لأنهم كانوا يخافون، فهم جبناء". [TRT عربي]

وأردف قائلاً "للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه". [الأناضول]