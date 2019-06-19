الجزائر ـــ أودع عبد المالك سلال، وهو ثاني رئيس وزراء سابق بعد أحمد أويحي الذي دخل نفس السجن الأربعاء الماضي، عقب مثوله أمام المحكمة.

وقبل أكثر من شهر، أودع السجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان يوصف بأنه الحاكم الفعلي طوال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مديري الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق.

وكان السجن أيضاً قد استقبل رجال أعمال نافذين مثل علي حداد والإخوة كونيناف وأسعد ربراب ومحي الدين طحوت، إلى جانب رؤساء أحزاب داعمة لبوتفليقة.

كما يُنتظر أيضاً الفصل قريباً في ملفات ستة وزراء آخرين على ذمة التحقيق لدى المحكمة العليا، بينهم رئيس حزب الأغلبية السابق جمال ولد عباس، والوزير السابق عمر غول.

وكشفت مصادر أمنية أن قائمة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات الفساد تضم نحو مئتي شخصية ممن تقلدوا مناصب سامية منهم وزراء ومديرو مؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال.

مصادر أمنية تقول إن قائمة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات الفساد تضم نحو مئتي شخصية ممن تقلدوا مناصب سامية منهم وزراء ومديرو مؤسسات عمومية وخاصة.

لكن هذه الملاحقات القضائية أثارت تبايناً في المواقف، واختلف الشارع والطبقة السياسية حول طبيعتها وجدواها، بين الإشادة والترحيب، وبين التوجس من نوايا هذه الإجراءات ودوافعها وعلاقتها بمطالب الحراك الشعبي.

وطمأنت المؤسسة العسكرية، على لسان قائد أركان الجيش القايد صالح، بأن المحاسبة تأتي في سياق استعادة العدالة لكامل صلاحياتها، واستعادة أموال الشعب المنهوبة.

صناعة التغيير تبدأ بمكافحة الفساد عبر "قيام العدالة بأدوارها في تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين"، بحسب أستاذ العلوم السياسية سليمان أعراج في تصريح لـTRT عربي، مشيراً إلى أن هذه الحملة قوبلت بارتياح كبير من طرف الحراك الشعبي.

واعتبر أعراج أن المشككين في الحملة هم أطراف لا تريد الاستقرار للجزائر.

مآرب أخرى

أطلقت قيادة الجيش، في 2 أبريل/نيسان الجاري، بعد استقالة بوتفليقة تسمية "العصابة" على رجال أعمال وسياسيين قريبين من بوتفليقة.

لكن أطرافاً في الحراك عبرت عن تخوفها من وجود مآرب أخرى للحملة الراهنة، وطالبت بتوافر ضمانات كاملة حتى لا يطغى الطابع الانتقامي والانتقائي على تحرك القضاء.

الظرف الذي جاءت فيه هذه المحاكمات في غياب سلطة شرعية، يجعلها "مريبة لما يشتبه فيه من انتقائية هدفها.

صناعة التغيير تبدأ بمكافحة الفساد عبر "قيام العدالة بأدوارها في تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. - سليمان أعراج، أستاذ علوم سياسية

"تصفية جناح في السلطة لخصومه عبر القضاء، وتجريد هذا الجناح من أذرعه السياسية والمالية والإعلامية"، بحسب الإعلامي والناشط في الحراك ناصر باكرية.

من جهة أخرى يذهب مراقبون إلى أن تحرك القضاء لا يرتبط بقضايا فساد ذات طابع اقتصادي محض، وإنما بمواجهة مخطط يستهدف أمن الدولة، سينتهي بإسقاط رؤوس كبيرة، بتهم ثقيلة.

فالتهديد الذي وجهه قائد الأركان في 2 أبريل/نيسان لمن اتهمهم بمحاولة المساس بأمن الدولة وبه شخصياً ينم عن "وجود محاولة لتصفية حسابات مع شقيق الرئيس ورئيسَي الاستخبارات السابقَين توفيق مدين وبشير طرطاق".

يقول كمال مناصرية، مدير جريدة لوجون إندبندان لـTRT عربي لافتاً في المقابل إلى أن الاعتقالات التي طالت رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في الفساد لاحقاً تعطي انطباعاً بأن البلد دخل في مرحلة مكافحة الفساد.

حملة الاعتقالات الواسعة رأى فيها منتقدون محاولة لصرف أنظار الحراك الشعبي عن الهدف الرئيسي، وهو "تغيير النظام"، والتخلص من كل رموز نظام بوتفليقة.

وقالت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان "في دولة الحق والقانون لا يحق لأعضاء السلطة التنفيذية التدخل في أعمال القضاء".

ورأت أن "فتح ملفات الفساد في هذه الفترة الحرجة لا يعكس حقيقة صحوة ضمير ولا إرادة صادقة لمحاربة الفساد".

الاعتقالات التي طالت رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في الفساد لاحقاً تعطي انطباعاً بأن البلد دخل في مرحلة مكافحة الفساد. - كمال مناصرية، مدير جريدة لوجون أندبندن بالجزائر

يُعتقد على نطاق واسع أن النظام السياسي في الجزائر أسس للفساد الاقتصادي، إذ حولت الهيئات الرسمية لمكافحة الفساد إلى هيئات استشارية فقط، وأفرغت من مهامها الأساسية، كما تم تجميد آليات مكافحة الفساد.

المنظومة القانونية الحالية تقنن الفساد، وتحول دون محاسبة الفاسدين، كما أنها تجعل تبديد المال العام والاختلاس في قسم الجنح وليس في حكم الجنايات، ولذلك تبدو محاكمات المؤسسة العسكرية محاولة لتنفيس الشارع وتعزيز مكانتها، بالظهور في دور البطولة بحسب ناصر باكرية.

تكرار السيناريو المصري

بقدر ما بعثت تلك الاعتقالات الطمأنينة في نفوس المتظاهرين، فإن بعضهم يتوجسون من مصير الحراك، ويرون أن الزج برجال بوتفليقة بالجملة في السجون لا يعني نجاح الثورة في بلوغ هدفها الأسمى نحو التغيير الشامل.

ويشكك جزء من هؤلاء في دوافع ما يجري، مستحضرين السيناريو المصري قبل انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 وبعده، إذ تمت في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تبرئة جميع أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

في ظل هشاشة المنظومة القانونية واحتمالية وصول الأجنحة المتصارعة على الحكم إلى صفقة توافقية، فإن "تبرئة وجوه الفساد وعودتهم إلى الساحة يبقى وارداً" في تقدير ناصر باكرية.

ويعتبر باكرية أن الجزائر تعيش السيناريو المصري مع فارق طفيف هو أننا "دخلناه دون المرور بانتخاب رئيس وقد نعيده حرفياً، في حال انتخاب رئيس ليس ضمن أجندة المؤسسة العسكرية".