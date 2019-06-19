سياسة
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محافظ سقطرى يعلن طرد قوات الحزم المدعومة إماراتياً من الجزيرة
أكد محافظ جزيرة سقطرى اليمنية، الثلاثاء، أن الوضع في الجزيرة "تحت سيطرة الجيش والأمن، بعد تأمين الميناء وفرار قوات الحزام الأمني".
محافظ سقطرى يعلن طرد قوات الحزم المدعومة إماراتياً من الجزيرة
الوضع في سقطرى تحت سيطرة الجيش والأمن بعد فرار مليشيات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات / AP
19 يونيو 2019

قال محافظ جزيرة سقطرى اليمنية نزار محروس، الثلاثاء، إن الوضع في الجزيرة "تحت سيطرة الجيش والأمن، بعد تأمين الميناء وفرار قوات "الحزام الأمني".

وأكد محروس في بيان صحفي محاولة مجموعة من العناصر التخريبية، تطلق على نفسها اسم الحزام الأمني، مهاجمة ميناء أرخبيل سقطرى ظُهر الثلاثاء، واشتبكت العناصر التخريبية مع قوات خفر السواحل اليمنية المكلفة بتأمين الميناء.

وتابع أنه "بعد وصول تعزيزات من قوات الجيش والأمن لاذت العناصر التخريبية بالفرار".

وجاء البيان بعد تأكيدات مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الوضع بسقطرى تحت سيطرة الجيش والأمن، وفرار مليشيات الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات من بوابة الميناء، بعد وصول حملة أمنية بتوجيهات مباشرة من رئيس اللجنة الأمنية محافظ سقطرى رمزي محروس.

وحسب وكالة الأناضول، قال مصدر في وقت سابق الثلاثاء، إن "مواجهات اندلعت بين قوات خفر السواحل اليمني من جهة، وقوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات من جهة أخرى، في ميناء سقطرى، انتهت بإخراج تلك القوات من الميناء".

يأتي ذلك بعد يوم من اعتداء مسلحين انفصاليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) الذي تتهم أطراف حكومية الإمارات بدعمه، على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ جزيرة سقطرى، أثناء خروجهما من إحدى المنشآت الحكومية غربي الجزيرة.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توتراً غير مسبوق على خلفية إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة اليمني حينها أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء.

وعقب رفض الحكومة التحرك الإماراتي، وتمسكها بضرورة انسحاب القوات الإماراتية، تدخلت وساطة سعودية قضت برحيل القوات الإمارتية من جزيرة سقطرى البعيدة عن الصراع المسلح الدائر في اليمن.

مصدر:AA
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