طالب الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، الثلاثاء، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأضاف كولفيل، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي".

وأشار إلى أن مرسي "احتُجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه".

وأكد المتحدث باسم المفوضية، أهمية أن "يتبع أي موت مفاجئ في الحجز، تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف".

وتابع أنه "لطالما كان محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".

وأضاف "يجب أن يُحقق من قِبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوَّض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".

وأكد البيان "أن المفوضية توافق جملة وتفصيلاً على المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان".

وذكر بالقول، يبدو أن مرسي احتُجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ويجب على التحقيق أن يغطي جميع جوانب معاملة السلطات له، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.

كما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً تدين فيه "سوء معاملة" الرئيس المصري السابق مرسي، وتطالب بالتحقيق في ظروف وفاته.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته فقط وتواجد أمني مكثف.

واستنكرت مصر، الأربعاء، الدعوة الأممية إلى "تحقيق مستقل" في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إنه "يستنكر بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".