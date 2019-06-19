ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، الثلاثاء، سلسلة من الموضوعات العسكرية والسياسية الهامة، خلال استقبالها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وحسب بيان متحدثة الوزارة، مورغان أورتاغوس، أوضحت أن الجانبين عقدا لقاءً تفصيلياً حول العلاقات الأمريكية-الأوروبية، فضلاً عن موضوع الأمن والدفاع الأوروبي.

وأكد البيان "تطرق الجانبين إلى الحديث عن المصالح المشتركة والمخاوف لديهما حيال كل من أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوبا، وغرب البلقان، وروسيا، وأوكرانيا، وفنزويلا".

وكانت موغريني قالت، الإثنين، قبل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "ندعو إلى تهدئة الوضع بعد الهجوم على ناقلات النفط وعدم تصعيد الموقف في المنطقة، وعلى الجميع استخدام الحكمة في منطقة لا تحتاج إلى توترات إضافية".

وجاء هذا التصريح بعد تأكيدات بومبيو أن هناك حزمة كاملة من الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة للرد على الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.