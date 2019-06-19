سياسة
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بومبيو وموغريني يناقشان عدداً من الموضوعات العسكرية والسياسية
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني لمناقشة سلسلة من الموضوعات العسكرية والسياسية الهامة، بعد تصريح بومبيو عن وجود مجموعة من الخيارات المطروحة أمام واشنطن للرد على إيران.
بومبيو وموغريني يناقشان عدداً من الموضوعات العسكرية والسياسية
تطرق الجانبان إلى الحديث عن المصالح المشتركة والمخاوف لديهما حيال قضايا عدة من بينها إيران  / AFP
19 يونيو 2019

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، الثلاثاء، سلسلة من الموضوعات العسكرية والسياسية الهامة، خلال استقبالها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وحسب بيان متحدثة الوزارة، مورغان أورتاغوس، أوضحت أن الجانبين عقدا لقاءً تفصيلياً حول العلاقات الأمريكية-الأوروبية، فضلاً عن موضوع الأمن والدفاع الأوروبي.

وأكد البيان "تطرق الجانبين إلى الحديث عن المصالح المشتركة والمخاوف لديهما حيال كل من أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوبا، وغرب البلقان، وروسيا، وأوكرانيا، وفنزويلا".

وكانت موغريني قالت، الإثنين، قبل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "ندعو إلى تهدئة الوضع بعد الهجوم على ناقلات النفط وعدم تصعيد الموقف في المنطقة، وعلى الجميع استخدام الحكمة في منطقة لا تحتاج إلى توترات إضافية".

وجاء هذا التصريح بعد تأكيدات بومبيو أن هناك حزمة كاملة من الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة للرد على الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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