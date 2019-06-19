قالت الشرطة العراقية، الأربعاء، إن صاروخاً سقط قرب مقرات شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة، في مدينة البصرة جنوبي البلاد، ما أدّى إلى إصابة عاملَين عراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.

وذكر مصدر أمني أن شركة إكسون موبيل تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

وذكرت الشرطة أن الصاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى، وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع يستخدم مركزاً للسكن والعمليات.

وتقع البرجسية قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة إيني.

وكانت إكسون أجلت موظفين، في مايو/أيار الماضي، بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب المئات من موظفيها الدبلوماسيين من العراق معللة ذلك بتهديدات غير محددة من إيران.